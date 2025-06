Ciclista de 21 anos morre atropelado em vicinal de Penápolis

Um jovem de 21 anos morreu após ser atropelado enquanto andava de bicicleta na estrada vicinal Francisco Salla, em Penápolis, na noite da última quinta-feira (12). A vítima, identificada como Lucas Henrique Moreira da Silva, trabalhava como oleiro e chegou a ser socorrida com vida, mas faleceu no pronto-socorro devido à gravidade dos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 19h30, quando os agentes foram acionados para atender à ocorrência. No local, encontraram um Hyundai IX35 com a frente danificada, uma bicicleta presa a uma cerca às margens da estrada e vestígios de sangue na pista. Lucas já havia sido encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu.

A condutora do veículo, uma aposentada de 59 anos, relatou que trafegava no sentido Penápolis quando, ao se aproximar do quilômetro 2, avistou repentinamente a bicicleta na pista. Segundo ela, o veículo não possuía sinalização visível, o que teria dificultado a frenagem a tempo. Após o impacto, a motorista permaneceu no local, acionou a polícia e aguardou o socorro.