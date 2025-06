Santa Casa de Araçatuba empossa nova diretoria executiva

A Santa Casa de Araçatuba passa a contar, a partir desta sexta-feira (13), com uma nova Diretoria Executiva, eleita durante reunião ordinária do Conselho de Administração do hospital. A transição ocorre de forma planejada e dá continuidade à atual linha de gestão da instituição.

Pela primeira vez, o advogado Everton Henrique dos Santos Silva assume o cargo de provedor. Compõem a nova diretoria Juliano César Tonon (vice-provedor), Alderney Galetti (secretário), Felippe Sakamoto de Miranda (tesoureiro) e Gabriela Silva (procuradora jurídica).

Em seu discurso de posse, Dr. Everton enfatizou que os principais objetivos da nova gestão incluem o fortalecimento da segurança jurídica da Santa Casa, o aprimoramento da eficiência nos serviços de saúde oferecidos e o reforço no diálogo com órgãos públicos e parceiros estratégicos.