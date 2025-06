Homem que matou professor em 2018 é preso pela Rocam em Birigui

Diante do risco de fuga, ele foi algemado e conduzido, com apoio de outra viatura, até a Delegacia da Polícia Civil de Birigui. A prisão foi formalizada e o detido ficou à disposição da Justiça.

Um pedreiro foragido da Justiça, acusado de homicídio, foi preso na tarde desta quinta-feira, 12, por uma equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) no bairro Jardim São Brás, em Birigui. Ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto por um assassinato ocorrido em 2018.

O homicídio ocorreu em 30 de agosto de 2018, quando o acusado matou o professor Elói Gomes da Silva, de 48 anos, com uma facada no peito, dentro da residência da vítima, no bairro Vila Brasil.

De acordo com os registros da época, o autor havia prestado um serviço no local e confessou ter cometido o crime para roubar o celular e o notebook do professor. Os objetos foram posteriormente descartados em um córrego.

Inicialmente preso de forma temporária, o pedreiro foi liberado mediante medidas cautelares, que descumpriu, levando à decretação de sua prisão preventiva. Após anos em fuga, foi finalmente localizado e preso. Ele aguardará o julgamento em regime fechado.