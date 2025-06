96ª Quermesse de Santo Antônio em Coroados começa nesta sexta

As festividades começou com o tríduo em honra a Santo Antônio, realizado nos dias 10, 11 e 12, sempre às 19h30. Nesta sexta (13), a missa solene em homenagem ao padroeiro será celebrada em dois horários, às 6h30 e 18h30, marcando também o aniversário da cidade.

Organizada pela Prefeitura Municipal de Coroados, em parceria com a Câmara Municipal e a Paróquia Santo Antônio, a quermesse é um marco no calendário da cidade e celebra não apenas o padroeiro, mas também os 96 anos de fundação do município.

Uma das festas mais tradicionais do interior paulista, a Quermesse de Santo Antônio de Coroados chega à sua 96ª edição em 2025 e promete um fim de semana repleto de fé, cultura e entretenimento. O evento começa nesta sexta-feira, 13 de junho, e se estende até domingo, dia 15, com uma programação que envolve a comunidade em múltiplas dimensões: religiosa, musical, histórica e social.

O palco da quermesse vai ferver com atrações que misturam música sertaneja e pop rock. Na sexta-feira, a dupla Antony & Gabriel abre a programação, seguida pelo DJ Faísca. No sábado (14), o show mais aguardado será da dupla Bruno & Barretto, e em seguida a DJ Bella Camargo. O encerramento, no domingo (15), será com a banda Detonautas - uma atração nacional que promete levar uma multidão ao local.

Além dos shows principais, as bandas locais The Rocket e Old Cats também vão se apresentar no domingo 15 durante o encontro de carros antigos, reforçando o apoio aos talentos regionais.

Encontro de carros antigos e prêmios

Um dos pontos altos do domingo será o 8º Encontro de Carros Antigos de Coroados, que acontece durante o dia 15 e atrai colecionadores e curiosos de toda a região.