Forças de segurança da região alinham ações contra o crime

Na manhã desta quarta-feira, 11, autoridades da segurança pública de Andradina se reuniram para mais uma edição do encontro estratégico entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, com foco no monitoramento de indicadores e na definição de medidas integradas de combate à criminalidade.

A reunião contou com a presença de oficiais do 28º Batalhão da PM do Interior, delegados da Delegacia Seccional de Andradina, além de representantes do Instituto Médico Legal e da Polícia Técnico-Científica, incluindo um médico-legista e um perito criminal.

Durante o encontro, foram avaliados dados de produtividade e estatísticas criminais, com destaque para os crimes que mais afetam a sensação de segurança da população. A discussão seguiu as diretrizes da Coordenadoria de Análise e Planejamento, reforçando o foco em ações coordenadas contra o crime organizado.