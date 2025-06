Ex-prefeita de Bilac é condenada a devolver R$ 9 milhões

A decisão baseou-se nos incisos I e II do artigo 12 da antiga Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92). Além da perda dos direitos políticos, a ex-prefeita também foi penalizada com multa e obrigação de ressarcimento ao erário.

A ex-prefeita de Bilac Sueli Orsatti Saghabi teve seus direitos políticos suspensos por dez anos e foi condenada a devolver mais de R$ 9 milhões aos cofres públicos, conforme decisão judicial com trânsito em julgado — ou seja, sem possibilidade de recurso. A condenação é resultado de uma ação por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público.

Em fevereiro de 2025, os cálculos do Tribunal de Justiça apontavam um total de R$ 9.012.320,97 em débito, valor que inclui atualização monetária, multa civil e juros de mora de 1% ao mês sobre o montante original, referente ao primeiro mandato da ex-chefe do Executivo municipal.

Com a sanção, Sueli está legalmente impedida de disputar eleições ou assumir cargos públicos pelos próximos dez anos.

Defesa contesta valores

O advogado Celso Franco, que representa Sueli Orsatti Saghabi na fase atual do processo, informou que estuda a possibilidade de ingressar com uma ação rescisória, com base na reformulação da Lei de Improbidade Administrativa aprovada em 2021 e em recentes decisões dos tribunais superiores.