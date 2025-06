Birigui abre chamada pública para contratação em educação

A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu chamamento público para a contratação de profissionais de apoio escolar e auxiliares educacionais do sexo feminino. O edital foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município e as inscrições começaram nesta quarta-feira (11).

O processo de credenciamento permanecerá aberto por tempo indeterminado. Interessadas devem acessar o site www.semebi.com.br/credenciamento001-2025, preencher a ficha com dados pessoais e anexar a documentação exigida.

Segundo o edital, as convocações ocorrerão por ordem de inscrição e serão realizadas exclusivamente por e-mail. Por isso, a Secretaria de Educação orienta atenção redobrada ao preencher os dados, especialmente ao informar um endereço eletrônico atualizado e de uso frequente.

Requisitos e remuneração