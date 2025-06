Atraso nas obras da rua Buritis gera caos no trânsito

O atraso na conclusão das obras na rua Buritis, localizada no bairro Pinheiros, em Araçatuba,, foi tema de questionamento durante a 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada na última segunda-feira, 9.

As intervenções começaram em outubro do ano passado, com prazo previsto de seis meses para conclusão, estimada para abril deste ano. O projeto contemplava a renovação das galerias de drenagem de águas pluviais e a recomposição asfáltica da via, com investimento previsto de R$ 573 mil.

No entanto, há cerca de 30 dias as obras foram paralisadas, situação que tem causado sérios transtornos para moradores e motoristas da região.