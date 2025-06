Zatti Saúde em Araçatuba: compromisso de uma saúde humanizada

Em uma manhã marcada por emoção, fé e compromisso social, foi inaugurada nesta terça-feira, dia 10 de junho, a sede da Zatti Saúde, nova filial da Missão Salesiana de Mato Grosso em Araçatuba, com a presença do Inspetor da Missão, Pe. Ricardo Carlos, o Reitor do UniSALESIANO e Diretor-Geral da Presença Salesiana em Araçatuba, Pe. Paulo Fernando Vendrame, o prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta.

O espaço, localizado no prédio histórico onde funcionou o antigo Colégio Salesiano “Dom Luiz Lasagna”, passa a abrigar os setores administrativos da Zatti Saúde, que é responsável pelos serviços das áreas da Saúde Mental e Atenção Básica de Araçatuba, por meio de um convênio com a Prefeitura de Araçatuba.

“Aqui, queremos sonhar um tempo novo para a saúde em Araçatuba. Que seja um espaço onde a administração sirva para transformar vidas”, declarou o Reitor, Pe. Paulo, ao lembrar da importância histórica do local e ao agradecer aos envolvidos na reforma e idealização do projeto.

Em sua fala, destacou a figura do santo Artêmides Zatti, que dá nome à nova sede, como inspiração para a missão: “Ele acreditou, prometeu e sarou. Que ele nos inspire diante das dificuldades a sermos instrumentos de transformação por meio de um atendimento humanizado”.

Única

Representando a administração pública, o prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta, destacou o caráter inovador da parceria entre o poder público e a instituição salesiana. “É a única parceria no Brasil em que uma universidade com Curso de Medicina assume a gestão da Atenção Básica em saúde. Isso parecia impossível há meses. Hoje é realidade. E mais do que isso, é sinal de esperança para toda a população”, afirmou o prefeito, ao lado da primeira-dama, Priscila Zanatta, e da vice-prefeita, Maria Ionice Zuccon.

Por sua vez, Pe. Ricardo, que está em visita oficial à presença salesiana de Araçatuba, ressaltou o caráter simbólico da inauguração e o valor das alianças baseadas na confiança e na solidariedade. “Hoje, celebramos algo muito novo. Quando demos nosso ‘sim’ a essa parceria, eu estava na casa de Dom Bosco, em Turim. E lembrei como ele acolhia tantos com um prato de comida, com uma oportunidade. Assim queremos fazer aqui: acolher, cuidar, transformar”, afirmou.

Padre Ricardo ainda lembrou com emoção sua própria história como ex-aluno da casa salesiana e afirmou ter orgulho de hoje liderar essa missão que une fé, educação e ação social.

A nova sede da Zatti Saúde passa a abrigar setores estratégicos como prestação de contas, contabilidade, jurídico e RH, além de salas para reuniões da diretoria e das coordenações de Saúde Mental e Saúde Básica.

Durante o evento, estiveram presentes também o secretário municipal de Saúde, Dr. Daniel Martins Ferreira Júnior, o Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação do UniSALESIANO, Prof. Dr. André Ornellas, o Pró-Reitor de Pastoral, Pe. Paulo Jácomo, a Pró-Reitora Administrativa, Vanda Aparecida Guilherme de Moura, e o Coordenador do Curso de Medicina, Prof. Dr. Antônio Henrique Oliveira Poletto, entre outras autoridades acadêmicas, civis e religiosas.

De acordo com o Prof. Dr. André Ornellas, a Zatti Saúde representa um compromisso concreto com a promoção da dignidade humana. “Este espaço é símbolo de uma gestão que busca, acima de tudo, cuidar de pessoas com responsabilidade, respeito e acolhimento. É um marco importante para a cidade e para todos que acreditam em uma saúde mais humana e solidária”, declarou.

A sede da Zatti Saúde abre suas portas não apenas como uma estrutura física, mas como uma nova fase na missão salesiana em Araçatuba: cuidar da vida com competência, espiritualidade e profundo respeito à dignidade humana.

Sobre a Zatti Saúde

A Zatti Saúde é uma filial da Missão Salesiana de Mato Grosso (MSMT), que atua no gerenciamento de serviços essenciais de atendimento à população, em conjunto com a Prefeitura de Araçatuba.

O convênio com a Administração Municipal foi firmado neste ano, com o objetivo de prestar serviços na RAPS e na Atenção Primária em Saúde (APS).