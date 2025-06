Polícia Civil de Birigui prende homem procurado no RS

A Polícia Civil de Birigui prendeu, nesta terça-feira, 10, um homem de 62 anos, alvo de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Rio Grande do Sul. A ação atendeu pedido da 2ª Delegacia de Polícia de Pelotas, com apoio da equipe local.

Os policiais foram a dois endereços, sendo que o investigado foi localizado no bairro Quemil. O trabalho foi coordenado pelo delegado Eduardo Lima de Paula, com base em informações levantadas pelos investigadores de Birigui.

Durante a prisão, o homem alegou estar sem celular desde dezembro, quando o aparelho foi apreendido pela Polícia Civil de Araçatuba. A investigação envolve crimes como tráfico, homicídios e lavagem de dinheiro.