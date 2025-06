Birigui reassume a gestão da Atenção Básica em Saúde

A partir desta quarta-feira, 11, a Prefeitura de Birigui voltará a administrar diretamente os serviços da Atenção Primária em Saúde (APS), encerrando o contrato com a Associação de Benemerência Senhor Bom Jesus. A mudança devolve ao município a responsabilidade pela gestão completa das 11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), incluindo atendimento médico e de enfermagem.

A transição ocorre após o término do contrato emergencial firmado com a entidade no ano passado. O acordo, com validade de 180 dias, custou aos cofres públicos o total de R$ 4.620.181,54, conforme publicação oficial.

Em nota, foi informado que o processo de transição incluiu a abertura de um processo seletivo e um chamamento público para a contratação de médicos, dentistas e outros profissionais. Todos os novos integrantes da equipe já passaram por treinamentos e estão preparados para iniciar os atendimentos.