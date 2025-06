SP forma novos soldados e região de Araçatuba será contemplada

Nesta terça-feira, 10, aconteceu a cerimônia de formatura de 1.825 novos soldados da Polícia Militar, realizada no Autódromo de Interlagos, na capital paulista. Os novos agentes serão alocados em todo o estado, fortalecendo a segurança pública com foco no policiamento preventivo.

A capital e a região metropolitana de São Paulo devem receber cerca de 1.400 desses soldados, enquanto o restante será distribuído para cidades do interior, incluindo a região de Araçatuba, que também será beneficiada com o reforço no efetivo. A quantidade exata de policiais destinados à região será anunciada nos próximos dias, segundo informações do governo estadual.

Do total de formandos, 183 iniciarão treinamentos especializados para integrar o Corpo de Bombeiros. Os demais seguirão para os batalhões da PM em todo o estado, conforme a necessidade de cada comando regional.