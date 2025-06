Idoso é enganado e perde mais de R$ 2 mil em golpe

Um morador de 61 anos do bairro Vila América, em Penápolis, caiu em um golpe e sofreu um prejuízo superior a R$ 2,2 mil. Ele foi enganado por estelionatários que se passaram por representantes de um escritório jurídico e de um banco, utilizando informações de um processo judicial que a vítima possuía.

Segundo o relato que foi divulgado nesta terça-feira, 10, tudo começou quando ele recebeu uma mensagem de alguém que dizia ser funcionário de um escritório de advocacia, informando sobre a vitória em uma ação judicial. Na sequência, outro contato foi feito por um suposto funcionário bancário, que alegou precisar de dados para o repasse do valor ganho.

Seguindo as orientações dos golpistas, o aposentado realizou uma transferência via Pix no valor de R$ 2.213,00. Ainda acreditando na veracidade da situação, ele também forneceu um código de segurança enviado por mensagem, o que acabou permitindo o acesso dos criminosos ao seu aplicativo de mensagens.