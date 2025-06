Motorista que matou motociclista e fugiu em Birigui é indiciado

A Polícia Civil de Birigui concluiu o inquérito que apurou a morte do calçadista Lacy Pereira da Costa, de 58 anos, atropelado e arrastado por um carro na noite de 6 de fevereiro, na Avenida Vitória Régia, no bairro São Brás. O delegado Ícaro Oliveira Borges, do 1º Distrito Policial, indiciou um homem por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravantes por omissão de socorro e fuga do local do acidente.

Apesar de negar que dirigia o carro, o investigado foi reconhecido por uma testemunha a partir de uma foto. A perícia técnica apontou que o veículo, um GM Astra, trafegava em velocidade incompatível e sem a devida atenção no momento da colisão.

Dinâmica do acidente

Pouco depois das 19h30 daquele dia, Lacy conduzia sua motocicleta Honda CB300 quando foi atingido na traseira pelo carro, sendo arrastado por vários metros e arremessado ao asfalto. Imagens de câmeras de segurança registraram o impacto. Socorrido por uma equipe de resgate, o motociclista morreu no Pronto-socorro.