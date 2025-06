Homem é preso após espancar companheira e ameaçar beber sangue

Um homem foi preso em flagrante na manhã dessa segunda-feira, 9, em Buritama, após confessar ter espancado sua companheira e ameaçado matá-la. Durante o registro da ocorrência, ele ainda afirmou integrar uma seita satânica e declarou que “beberia o sangue da vítima”.

A equipe da Polícia Militar, formada pelo cabo Geminiano e pelo soldado Lourençato, foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica. Durante o deslocamento, os policiais foram surpreendidos por um homem trajando apenas shorts e descalço, que tocava a campainha da base do 8º Grupamento de Polícia. Ele se identificou espontaneamente e admitiu que havia acabado de agredir sua esposa, que ainda estava ferida em casa. O suspeito disse que, se não tivesse saído da residência, teria matado a mulher e bebido seu sangue.

Diante da gravidade das declarações, os policiais o colocaram na viatura e seguiram até o endereço indicado. No local, encontraram a vítima com lesões visíveis. Ela contou que havia sido agredida com socos e chutes, incluindo dois golpes no rosto que provocaram hematomas e quebraram seus óculos. O agressor também destruiu o celular da mulher. Segundo a vítima, as agressões só cessaram quando ela pediu ao filho que chamasse a polícia. Ao sair de casa, o agressor ainda a ameaçou, dizendo que voltaria para continuar as agressões.