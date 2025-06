Homem é preso após incendiar casa da tia em disputa por herança

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na manhã de segunda-feira, 9, após incendiar a casa de sua tia no bairro Monte Líbano, em Birigui. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 38 anos, relatou que possui uma medida protetiva contra o sobrinho, motivada por brigas relacionadas à partilha de herança.

A Polícia Militar foi acionada via Copom e, ao chegar ao local, encontrou o Corpo de Bombeiros controlando as chamas. A mulher, dona do imóvel, contou que o acusado já havia ameaçado colocar fogo na residência e depois fugir para a Bahia.

Um parente do suspeito revelou aos policiais que o ajudou a se deslocar até um ponto de embarque para viagem. Antes de partir, o homem teria dito: “Às vezes, essa casa pode estar pegando fogo”.