Câmara de Birigui vota mudanças no tempo de atendimento bancário

A 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Birigui, marcada para esta terça-feira, 10, colocará em pauta propostas importantes que impactam diretamente o dia a dia da população. Entre os quatro itens previstos na Ordem do Dia, ganha destaque o Projeto de Lei nº 69/2025, que propõe alterações na Lei nº 4.886/2007, o Código de Posturas Bancárias do município.

De autoria do vereador Valdemir Frederico (DC), o projeto visa a aprimorar o atendimento ao público nas agências bancárias da cidade. A nova redação determina que todos os atendimentos que envolvam filas, incluindo caixas eletrônicos com assistência e mesas de gerência, devem adotar o sistema de senhas numéricas, promovendo mais organização e transparência no serviço oferecido.

A proposta também atualiza os prazos máximos para espera dos usuários: