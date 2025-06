GCM encontra peças de moto em casa invadida em Araçatuba

Os agentes chegaram ao local e encontraram o suspeito dentro do imóvel, junto a diversos objetos de origem duvidosa.

Entre os itens apreendidos, estavam dois quadros de motocicleta com a numeração do chassi suprimida, um tanque de combustível e outras peças compatíveis com motocicletas da marca Yamaha.

Quando questionado sobre os itens e sua presença no local, o suspeito preferiu permanecer em silêncio e não apresentou justificativa para a invasão.

Vizinhos relataram que o imóvel está desocupado há anos e que o homem costuma ser visto frequentemente ali, o que sugere que poderia estar utilizando o local como moradia.