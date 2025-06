Acusado é julgado por homicídio qualificado após discussão em bar

Acontece nesta terça-feira, 10, mais uma sessão do Júri no Fórum de Birigui. O julgamento que está previsto para iniciar às 9h da manhã definirá o destino de José Antônio da Rocha, 55 anos.

Segundo apurado pela reportagem, o Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou José Antônio da Rocha pelo homicídio de Antônio Adauto Lima de Jesus, ocorrido em 18 de fevereiro de 2017, no município de Brejo Alegre. Segundo a denúncia, José Antônio teria matado a vítima a tiros por motivo torpe, após uma discussão em um bar.

De acordo com o inquérito policial, José Antônio e a vítima discutiram no “Bar do Bozó”, onde Antônio Adauto desferiu um soco em seu rosto. Após a intervenção de outras pessoas, o agressor afirmou que mataria Antônio Adauto. Cerca de dez minutos depois, a vítima foi vista sentada na esquina próxima ao bar. José Antônio, que havia buscado um revólver calibre .38 escondido em sua motocicleta, retornou ao local e efetuou quatro disparos contra a vítima, que foi atingida mortalmente.