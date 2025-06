Filho agride mãe e é preso em flagrante em Birigui

No início da noite do último domingo (8), policiais militares prenderam um homem acusado de violência doméstica no bairro Recanto Verde, em Birigui. A vítima, mãe do agressor, relatou ter sido agredida com socos, enforcamento e ameaças com faca.

A equipe da Polícia Militar foi acionada via 190 e, ao chegar ao local, obteve autorização para entrar na residência. O agressor, que estava bastante alterado, foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado.

Ele foi conduzido ao Distrito Policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.