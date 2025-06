GCM de Araçatuba apreende moto com suspeita de chassi adulterado

Uma motocicleta foi apreendida pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba no domingo (8), após o condutor desobedecer ordem de parada e apresentar comportamento suspeito. A equipe identificou indícios de adulteração no chassi.

Durante patrulhamento, os agentes da GCM avistaram o motociclista realizando manobras perigosas. Ao receber sinal de parada, ele empreendeu fuga, sendo perseguido pelos guardas com uso de sinais luminosos e sonoros. Após alguns quarteirões, o condutor finalmente parou, mas resistiu à abordagem.

No local, foram lavrados quatro Autos de Infração de Trânsito pelas irregularidades constatadas. A motocicleta foi retida para perícia técnica, a fim de verificar possível modificação no número do chassi.