Cavalgada termina em tragédia em Piacatu

O marceneiro José Glicio Rodrigues Molina, de 53 anos, morreu na tarde do último domingo, 8, após se sentir mal durante uma cavalgada no município de Piacatu. Ele chegou a ser socorrido e levado a uma Unidade Básica de Saúde do município, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Segundo o boletim de ocorrência, José Glicio participava do evento e, ao término do trajeto, relatou aos companheiros que não estava se sentindo bem.

Encaminhado a uma ambulância, foi levado à UBS, onde deu entrada com dificuldade para caminhar.