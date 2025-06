Policial militar morre em acidente na rodovia Marechal Rondon

Na madrugada de domingo, 8, um trágico acidente de trânsito na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), km 658, próximo a Andradina, resultou na morte do Soldado PM Bruno, do 27º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano.

Segundo as informações iniciais, o policial estava de folga e à paisana, conduzindo um Honda Civic quando perdeu o controle do veículo, que capotou e colidiu com a pilastra de um viaduto. No carro, também estava sua namorada, filha de um policial militar da reserva, que ficou gravemente ferida.

Equipes de resgate encaminharam as vítimas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Andradina. No entanto, o Soldado Bruno chegou ao local em parada cardiorrespiratória e teve o óbito confirmado pela equipe médica.