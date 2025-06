Morador de Araçatuba acerta a Quina da Mega-Sena deste sábado

O concurso 2873 da Mega-Sena, realizado nesse sábado (7), terminou sem ganhadores do prêmio principal, acumulando o valor para R$ 61 milhões no próximo sorteio, que ocorrerá na terça-feira, dia 10 de junho. No entanto, Araçatuba teve motivo para comemorar: um morador da cidade acertou cinco das seis dezenas sorteadas e foi contemplado com a Quina, levando para casa R$ 44.356,88.

O bilhete premiado foi registrado na Lotérica Cigana, localizada na Rua do Fico, em uma aposta simples no valor de R$ 5, que permite a escolha de seis números. Ao todo, 95 apostas acertaram cinco dezenas no Brasil, cada uma recebendo o mesmo valor.

Além disso, 8.838 apostadores fizeram a quadra e garantirão R\$ 681,13 cada. As dezenas sorteadas foram: 04 – 05 – 17 – 27 – 52 – 56.