Obras interditam acesso à Assis Chateaubriand neste sábado

A pista oeste de um viaduto localizado no km 550 da Rodovia Homero Severo de Lins (SP-284) será interditada neste sábado (7) para execução de obras de fresagem e recomposição do asfalto. O trecho afetado conecta a SP-284 à Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Martinópolis, a 110 km de Araçatuba.

Os trabalhos serão realizados entre 7h e 18h, com bloqueio total no sentido Presidente Prudente. Durante esse período, os motoristas que seguirem pela SP-284 e precisarem acessar a SP-425 rumo a Presidente Prudente deverão utilizar a saída para Parapuã e fazer o retorno no km 422 da SP-425.

Para orientar os condutores, a concessionária Eixo SP vai reforçar a sinalização com placas, equipes de orientação e operadores com bandeiras. A recomendação é que tanto motoristas quanto pedestres tenham atenção redobrada à movimentação de máquinas e trabalhadores no local.