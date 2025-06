Funcionário é preso por furto de barras de ferro em Birigui

Um funcionário de uma empresa no Distrito Industrial de Birigui foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira, 6, por furto qualificado de barras de ferro. A ocorrência foi atendida pelos cabos PM Ilan e PM Aragão, após solicitação do COPOM para averiguação de atitude suspeita.

No local, o representante da empresa relatou que vinha notando o desaparecimento de barras de ferro do setor produtivo. Diante de novas ausências na data de hoje, ele verificou as imagens das câmeras de monitoramento e identificou o funcionário como responsável pela subtração do material.

De acordo com o representante, o funcionário era pessoa de confiança e tinha acesso à área de armazenamento das barras. Em contato com a equipe policial, o suspeito confessou ter furtado, nesta e em outras ocasiões, um total de nove barras de ferro, utilizadas como matéria-prima para a fabricação de fivelas. Ele também indicou que vendeu o material no ferro-velho Miragaia, localizado na Avenida Euclides Miragaia.