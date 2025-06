PM apreende drogas e prende suspeito em operação na zona rural

Na tarde desta sexta-feira, 6, a Polícia Militar, com o apoio do Canil do 12º BAEP, realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas na zona rural de General Salgado, no bairro Chácara Nossa Senhora de Fátima. A ação foi motivada por uma denúncia anônima que indicava movimentação suspeita em uma propriedade rural da região.

Durante a averiguação, um homem autorizou a entrada dos policiais em sua residência. No local, foram encontradas duas porções de cocaína, totalizando 35 gramas, além de valores em dinheiro e oito aparelhos celulares. Com a ajuda do cão policial Blade, os agentes também localizaram 16 gramas de maconha e 17 gramas de crack escondidos em diferentes pontos da propriedade.

Diante das evidências, o homem foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. Ele foi conduzido algemado à Delegacia de Polícia Civil e permanece à disposição da Justiça.