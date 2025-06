Preso em Birigui condenado por roubo e formação de quadrilha

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira, 6, em Birigui, Adelbrando Mota Silva, de 53 anos, que estava foragido desde 2017. Ele foi localizado durante uma operação que contou com policiais civis de Nhandeara, Votuporanga, Valentim Gentil, Cardoso e Macaubal.

Silva foi condenado pela Justiça de Nhandeara por roubo e formação de quadrilha. Segundo informações de um recurso julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) em 2013, ele e mais quatro homens participaram do roubo de um trator e de um conjunto de lâmina, avaliados em R$ 37 mil, na Fazenda Eduane, em Monções, no dia 14 de novembro de 2003. O crime foi cometido com grave ameaça e uso de arma de fogo. A pena de Silva foi fixada em cinco anos e quatro meses de prisão.

Durante as investigações, a polícia descobriu que o foragido utilizava documentos falsos. Após receber a informação de que ele estava morando em Birigui, os policiais montaram campanas na região e conseguiram abordá-lo no momento em que deixava o imóvel em um veículo.