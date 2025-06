Prefeita nomeia o marido, condenado por furto, como secretário

A nomeação do marido da prefeita de Gabriel Monteiro, Renée Crema Vidoto, para o cargo de Secretário Municipal de Governo e Gestão continua a repercutir na cidade e na região. Valdério Vendrame Vidoto, nomeado pela Portaria nº 9.941/25 com salário de R$ 4.314,98, possui condenação em um processo criminal que tramitou na Comarca de Bilac (SP), relacionado a um caso de furto qualificado.

De acordo com a sentença da Justiça de Bilac, Valdério — conhecido como “Batuta” — foi apontado como financiador e articulador do furto de um trator Valtra ocorrido em 2015. O veículo, de propriedade de um agricultor local, foi levado para o Mato Grosso do Sul em uma operação que envolveu transporte clandestino, uso de notas fiscais falsas e a participação de vários envolvidos. O caso foi esclarecido a partir do depoimento de um dos participantes, que detalhou o papel de cada integrante do grupo. Segundo a decisão, Vidoto teria contratado o transporte e intermediado a revenda do trator.

Além dessa condenação, há outro processo envolvendo Valdério Vidoto, em tramitação na Justiça de Rancharia (SP), sob segredo de Justiça. Por essa razão, não foi possível obter informações adicionais sobre o caso.