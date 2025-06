Mulher é acusada de roubo e registra BO por calúnia contra médico

Na tarde da última quinta-feira, 5, uma mulher compareceu à Polícia Civil de Araçatuba para registrar um boletim de ocorrência por calúnia contra um médico, seu patrão. Segundo ela relatou, a contratação havia ocorrido poucos dias antes, com a promessa de trabalhar na clínica do acusado. No entanto, ela acabou sendo deslocada para funções domésticas na casa do médico.

O impasse surgiu quando o médico pediu que ela retirasse seu passaporte de um cofre em seu apartamento e o entregasse na clínica. Ele forneceu a senha do cofre via WhatsApp, e, de acordo com a vítima, dentro do cofre havia dinheiro e joias, mas ela pegou apenas o passaporte.

Dois dias após o episódio, outra funcionária da clínica foi até a residência da mulher e a informou de que o médico a acusava de ter furtado joias de ouro que estariam no cofre e pertenciam à mãe dele. A mulher, então, voltou ao apartamento do médico, acompanhada da funcionária, abriu novamente o cofre e mostrou o que havia lá.