Usina da região anuncia novas vagas com contratação imediata

Uma usina do setor sucroenergético da região está com vagas de emprego abertas para atuação nas unidades de Clementina e Queiroz. As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de formação, com início imediato, o que reforça o aquecimento do mercado de trabalho no segmento industrial.

Na unidade de Clementina, há vagas para Analista de Laboratório, com exigência de formação técnica ou superior em Química e/ou Açúcar e Álcool (com CRQ ativo), além de postos para Nutricionista e Engenheiro Ambiental.

Já na unidade de Queiroz, destacam-se as oportunidades para Operador de Geração de Vapor II (Caldeira), com experiência em operação de caldeiras industriais; e para Operador de Fábrica de Açúcar III (Cozedor), sendo um diferencial o conhecimento em centrífuga e cozimento. Também há vagas para Mecânico de Veículos e Máquinas e Eletricista Automotivo.