Prainhas da região têm falhas no controle da qualidade da água

Em Buritama, que também aparece entre os municípios listados com falhas no monitoramento da água, a prefeitura afirmou estar tomando providências para resolver a situação. Um processo licitatório está em andamento para contratar uma empresa especializada que fará o controle da qualidade da água, além de prestar apoio técnico à equipe de meio ambiente do município.

Barbosa

Barbosa, outra cidade da região com prainha às margens do Tietê, também foi citada no levantamento como uma das que não realizam monitoramento nem disponibilizam sinalização visível sobre a qualidade da água para os banhistas. O relatório do TCE-SP aponta que, assim como em outras localidades, há riscos relacionados à saúde pública e ao meio ambiente caso medidas efetivas não sejam adotadas.

Noroeste

No total, a fiscalização do Tribunal de Contas abrangeu 112 municípios paulistas, sendo 21 apenas no noroeste. Dos locais visitados nessa sub-região, a maioria não realiza monitoramento da água por conta própria e sequer informa aos frequentadores sobre as condições dos rios. Em alguns casos, foram identificadas fontes de poluição urbana e industrial, falta de licenciamento ambiental válido nas estações de tratamento de esgoto e ausência de planejamento público para mitigação desses impactos.