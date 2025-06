Criminalidade cai em Birigui no primeiro quadrimestre de 2025

A cidade de Birigui registrou reduções expressivas nos índices de criminalidade no primeiro quadrimestre de 2025, conforme divulgado pela 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I). O balanço foi divulgado nessa quarta-feira, 4, e destaca a queda significativa de crimes patrimoniais, fruto de um trabalho integrado e intensificado de policiamento ostensivo e uso de inteligência policial.

De acordo com o comandante da 4ª Companhia, Capitão PM Arilson Lugão, com base em dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, os roubos diversos apresentaram queda de 77%, enquanto os roubos de veículos reduziram em 75% em comparação ao mesmo período de 2024. Já os furtos diversos caíram 67%, e os furtos de veículos registraram diminuição de 44%.

Entre janeiro e abril, a 4ª Companhia atendeu a mais de 4.100 ocorrências, realizou 7.555 buscas pessoais, fiscalizou 4.348 condutores, prendeu 95 pessoas em flagrante e capturou 60 foragidos da Justiça. No mesmo período, foram apreendidas oito armas de fogo, nove armas brancas e mais de 7,6 kg de entorpecentes, incluindo cocaína, crack, maconha e outras substâncias ilícitas.