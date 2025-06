Manutenção da Samar afeta abastecimento em 11 bairros nesta 5ª

A GS Inima Samar realiza nesta quinta-feira, 5, a partir das 13h, uma manutenção programada no cruzamento das ruas João Cruz e Souza com Fabriciano Juncal, no bairro Nova York. A intervenção tem como objetivo a instalação de um hidrante no local.

Em função da obra, diversos bairros da região poderão sofrer interferências no abastecimento de água durante a tarde, com previsão de normalização até as 17h30 do mesmo dia.

Bairros que podem ser afetados: