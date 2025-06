Birigui recebe evento regional de turismo e empreendedorismo

Nos dias 14 e 15 de junho, o Kartódromo Internacional Speed Park, em Birigui, será palco do evento “Turismo em Movimento”, iniciativa que visa fortalecer o turismo regional e incentivar o empreendedorismo local. A organização é do Speed Motor Club, com apoio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

O encontro contará com a participação de representantes de 12 municípios, que levarão estandes para promover seus principais atrativos turísticos, expressões culturais e a diversidade gastronômica típica de cada região.

Entre as atividades programadas, destaque para uma arena de esportes e bem-estar, com aulas abertas de crossfit, dança e treinos funcionais, promovidas por academias da região. As crianças poderão se divertir com brinquedos infláveis e simuladores de kart, com acesso à pista oficial do complexo.