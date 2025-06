Paróquia Sagrada Família realiza 1º Desperta em Penápolis

A Paróquia Sagrada Família, em Penápolis, realiza de 5 a 8 de junho o 1° Desperta – Penápolis, um encontro marcado por momentos de oração, reflexão e fortalecimento espiritual. Sob o tema “Aviva os corações e levanta uma nova geração!”, o evento quer promover a renovação da fé e a abertura para a ação do Espírito Santo na vida de cada participante.

Durante quatro dias, a comunidade poderá vivenciar uma programação especial com missa, adoração e efusão do Espírito. Sacerdotes convidados estarão presentes para conduzir as celebrações, ministrar bênçãos e compartilhar reflexões que visam inspirar e transformar.

O pároco da Paróquia Sagrada Família, padre Rodolfo Petrucci, destacou o convite para toda a comunidade. “Você é o nosso convidado especial! Venha participar do 1º Desperta – Penápolis, um encontro poderoso de fé, avivamento e renovação espiritual! Venha com o coração aberto para viver uma experiência transformadora com o Espírito Santo! Compartilhe e convide sua família e amigos. Juntos, vamos reacender a chama da fé!”