Polícia Civil de Guararapes recupera objetos furtados

A Polícia Civil de Guararapes recuperou, nesta terça-feira (04), diversos objetos furtados durante a madrugada de uma marcenaria situada na região central da cidade. As investigações, baseadas nas imagens de câmeras de segurança e nas informações fornecidas pela vítima, permitiram identificar o suspeito e localizar quase a totalidade dos itens levados.

De acordo com as apurações, o autor do crime invadiu o estabelecimento em diferentes momentos ao longo da madrugada, subtraindo ferramentas e equipamentos de trabalho essenciais para a marcenaria. Entre os materiais furtados estavam uma lavadora de alta pressão, uma parafusadeira, carregadores de bateria, chaves de boca e outros utensílios, totalizando um prejuízo estimado em R$ 10 mil.

As diligências conduziram a equipe da Polícia Civil até uma residência localizada a menos de um quarteirão do local do furto, após o reconhecimento do suspeito como filho de uma moradora das imediações. Com a autorização dela, os policiais realizaram buscas em um cômodo nos fundos da casa, onde encontraram a maior parte dos objetos subtraídos. Apenas uma máquina de solda e uma ferramenta do tipo Makita ainda não foram recuperadas.