Júri decide destino de acusado de matar “Junin Lancheiro” em bar

O Tribunal do Júri de Birigui decide, nesta quinta-feira (5), a partir das 9h, o destino de Lucas Matheus de Lima Queiroz, acusado de matar Eurico Valentim do Nascimento Júnior — conhecido como “Junin Lancheiro” — durante uma discussão no Bar Revoada, localizado na Praça Raul Cardoso, no bairro Jardim Pérola, em Birigui.

Testemunhas relataram que, ao sair do bar, Eurico se aproximou de Lucas e iniciou uma discussão provocativa, dizendo frases como “Eu sou bandido, eu até passo droga no cartão” e perguntando se Lucas estava armado. Em resposta, Lucas — que estava a cerca de 1,5 metro — teria sacado uma arma e disparado um tiro no rosto de Eurico, que caiu ao chão. Logo após, efetuou um segundo disparo, atingindo a nuca da vítima. O laudo necroscópico confirmou a morte por traumatismo cranioencefálico causado pelos projéteis.

O Ministério Público denunciou Lucas por homicídio qualificado, com base em motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, do Código Penal. Além da condenação, o MP requereu a fixação de indenização mínima aos familiares da vítima.

Defesa contesta

A defesa de Lucas, representada pelo advogado Jeronimo Junior, sustenta que há contradições no caso e nega a autoria do crime. “É um caso complexo. Não há certeza sobre a autoria; as testemunhas se contradizem. O acusado não conhecia a vítima. Ela chegou ao bar extremamente embriagada e sob efeito de drogas, provocando ao estacionar a motocicleta entre as mesas. Em certo momento, ouviram-se dois disparos, e a vítima foi atingida. Há testemunhos — inclusive protegidos — que apontam Lucas como autor, mas de forma contraditória, já que havia outras pessoas no local. Essa será nossa linha de defesa: não acreditamos que ele tenha participado da execução.”