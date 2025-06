Gabriel Monteiro é a 2ª cidade com melhor qualidade de vida

O município de Gabriel Monteiro, localizado na região administrativa de Araçatuba, conquistou uma posição de destaque no cenário nacional ao figurar como a segunda cidade com a melhor qualidade de vida do Brasil, segundo o relatório do Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2025. A cidade obteve nota 71,29 em uma escala que vai de 0 a 100, ficando atrás apenas de Gavião Peixoto, que liderou o ranking entre os 5.570 municípios brasileiros.

O levantamento divulgado na última semana reforça a predominância paulista: das 20 cidades com as melhores pontuações, 14 estão localizadas no estado de São Paulo. As cinco primeiras colocadas são todas paulistas, evidenciando o bom desempenho do estado na promoção de qualidade de vida. Após Gavião Peixoto e Gabriel Monteiro, aparecem Jundiaí (70,70), Águas de São Pedro (70,51) e Cândido Rodrigues (70,26).

O IPS avalia aspectos que vão além da infraestrutura, analisando indicadores socioambientais e de bem-estar da população, como acesso a educação, saúde, segurança, sustentabilidade e oportunidades para o desenvolvimento humano.

Pequena no tamanho, gigante na qualidade de vida