Mais de 300 pessoas se vacinam contra gripe em ação em shopping

o último fim de semana, a equipe do Serviço de Vigilância Epidemiológica de Penápolis participou ativamente da Feira do Agronegócio, realizada no Penápolis Garden Shopping. A iniciativa teve como principal objetivo ampliar a cobertura vacinal contra a Influenza, prevenindo casos graves e complicações associadas ao vírus.

Durante os quatro dias de evento, foram aplicadas 312 doses da vacina contra a gripe, alcançando uma média de aproximadamente 80 imunizações diárias.

A campanha de vacinação continua disponível para toda a população, a partir dos 6 meses de idade, em todas as Macros de Saúde da cidade. A imunização é fundamental para reduzir o risco de síndromes respiratórias agudas graves e outras complicações relacionadas.