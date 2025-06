Guararapes abre concurso público com 14 vagas; confira

A Prefeitura de Guararapes abriu concurso público com 14 vagas distribuídas entre 13 cargos de diferentes níveis de escolaridade. As inscrições estarão disponíveis entre os dias 9 de junho e 8 de julho no site da Vunesp (www.vunesp.com.br), organizadora do certame.

As oportunidades são para os cargos de mecânico, pedreiro, leiturista, operador de bomba e laboratório (2 vagas), auxiliar de desenvolvimento educacional, auxiliar de enfermagem, fiscal de obras e posturas, fiscal de tributos, assistente social, contador, professor PEB I, professor PEB II (Artes) e psicólogo.

Os salários variam de R$ 1.801,21 a R$ 6.683,38, além de vale alimentação mensal de R$ 800. A carga horária vai de 30 a 44 horas semanais, conforme o cargo.