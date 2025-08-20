Policial civil mata esposa e tira a própria vida em Araçatuba

Um policial civil matou a mulher a tiros e, em seguida, cometeu suicídio na madrugada desta quarta-feira, 20, em uma casa localizada no bairro Aeroporto, em Araçatuba. O caso foi registrado por volta das 3h, no Residencial Vila Madalena, na via Olegário Ferraz.
De acordo com relatos de vizinhos, os disparos teriam sido precedidos por uma discussão entre o casal. A Polícia Militar foi acionada após moradores ouvirem os tiros, mas ainda não há informações concretas sobre a motivação do crime.
O agente trabalhava no Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), em São Paulo, mas residia em Araçatuba. Informações preliminares apontam que ele estaria prestes a se aposentar.
Equipes da Polícia Civil e peritos da Polícia Científica compareceram ao local para dar início às investigações e levantar como foi o crime. O caso foi encaminhado para a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).
Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas oficialmente.
