AEA enfrenta XV de Piracicaba em mata-mata histórico

A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) vai disputar, pela primeira vez em sua história, a fase de mata-mata da Copa Paulista Sicredi. O adversário nas oitavas de final será o XV de Piracicaba, dono da melhor campanha da primeira fase.

O jogo de ida acontece no próximo sábado (23), às 15h, no Estádio Municipal Adhemar de Barros, em Araçatuba. A partida de volta será no dia 30 de agosto, às 18h, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba.

Campanha até a classificação

O Canário conquistou a vaga com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas em oito jogos, terminando em quarto lugar em um dos grupos mais equilibrados da competição.