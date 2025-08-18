AEA enfrenta XV de Piracicaba em mata-mata histórico

A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) vai disputar, pela primeira vez em sua história, a fase de mata-mata da Copa Paulista Sicredi. O adversário nas oitavas de final será o XV de Piracicaba, dono da melhor campanha da primeira fase.
O jogo de ida acontece no próximo sábado (23), às 15h, no Estádio Municipal Adhemar de Barros, em Araçatuba. A partida de volta será no dia 30 de agosto, às 18h, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba.
Campanha até a classificação
O Canário conquistou a vaga com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas em oito jogos, terminando em quarto lugar em um dos grupos mais equilibrados da competição.
Em 2003, a equipe havia feito sua melhor campanha até então, mas sem avançar de fase. Em 2005, terminou na lanterna. O retorno em 2025 marca um feito histórico: o time se colocou entre os 16 melhores do torneio estadual.
Apoio da torcida e elenco reforçado
O técnico Vaguinho celebrou a classificação e destacou a importância do momento: “O nosso primeiro objetivo era classificar, e conseguimos. Agora temos o desafio de enfrentar o XV, mas também a oportunidade de viver algo único. A torcida será fundamental para que possamos seguir em frente.”
A expectativa é de casa cheia no Adhemar de Barros. Os ingressos começaram a ser vendidos nesta terça-feira (19), com preços acessíveis e promoção de meia-entrada para todos os torcedores.
Na preparação, o elenco recebeu reforços importantes: o atacante Maranhão e o volante Túlio, capitão da equipe, foram liberados pelo departamento médico e devem estar à disposição já para o jogo de ida.
Segundo Vaguinho, o retorno dos atletas amplia as opções táticas: “A volta do Maranhão e do Túlio fortalece a equipe em um momento decisivo. Estamos trabalhando para que todos estejam em plenas condições para esse grande desafio.”
