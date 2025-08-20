Araçatuba: identificados policial e técnica de enfermagem mortos

Um feminicídio seguido de suicídio foi registrado na madrugada desta quarta-feira, 20, no Residencial Vila Madalena, em Araçatuba. O policial civil Carlos Alberto Velcic, de 61 anos, matou a tiros a companheira Tamires Batista de Lima, de 38 anos, e em seguida se matou.

De acordo com relatos, o casal discutia momentos antes da tragédia. Os disparos foram ouvidos por vizinhos, que acionaram a Polícia Militar. O filho da vítima estava na casa e contou aos policiais sobre a briga.

No quarto do casal, foram localizadas munições de vários calibres e uma garrucha, além da arma da corporação que teria sido usada no crime.