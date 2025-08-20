20 de agosto de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
IDENTIFICADOS

Araçatuba: identificados policial e técnica de enfermagem mortos

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Carlos Alberto Velcic, de 61 anos, matou Tamires Batista de Lima, de 38, e depois se matou
Carlos Alberto Velcic, de 61 anos, matou Tamires Batista de Lima, de 38, e depois se matou

Um feminicídio seguido de suicídio foi registrado na madrugada desta quarta-feira, 20, no Residencial Vila Madalena, em Araçatuba. O policial civil Carlos Alberto Velcic, de 61 anos, matou a tiros a companheira Tamires Batista de Lima, de 38 anos, e em seguida se matou.

De acordo com relatos, o casal discutia momentos antes da tragédia. Os disparos foram ouvidos por vizinhos, que acionaram a Polícia Militar. O filho da vítima estava na casa e contou aos policiais sobre a briga.

No quarto do casal, foram localizadas munições de vários calibres e uma garrucha, além da arma da corporação que teria sido usada no crime.

Tamires, que completou 38 anos em julho, trabalhava como técnica de enfermagem e tinha familiares em Guararapes. Já Velcic era da ativa e estava lotado na Deic (Delegacia Especializada em Investigações Criminais), na capital paulista.

A motivação ainda é desconhecida. O caso está sob investigação e foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários