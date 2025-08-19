Vereador denuncia habilitação de OS em Araçatuba

O vereador Ícaro Morales (Cidadania) apresentou denúncia contra a “Associação Sociedade de Caridade Mar de Espanha”, recentemente habilitada pela Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba como Organização Social (OS), condição que permite à entidade participar de contratos e licitações na área da saúde do município.

Segundo Morales, o presidente da instituição, Vinícius Delalibera, atuou anteriormente como procurador jurídico da Organização Social Mahatma Gandhi, investigada na operação Duas Caras do Ministério Público, sob acusação de desviar cerca de R$ 1,6 bilhão da saúde pública.

O parlamentar destacou ainda que todos os membros da antiga diretoria da Mar de Espanha renunciaram simultaneamente, abrindo espaço para a entrada de novos gestores ligados a outras entidades. “Chama a atenção também o fato de ambas as organizações manterem atividades em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo”, afirmou.