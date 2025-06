Réu é condenado a 19 anos e 7 meses por homicídio em Birigui

O Tribunal do Júri de Birigui condenou Wellington Costa Pereira, de 38 anos, a 19 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão em regime fechado, pelo homicídio de Larissa Eleutério dos Santos, de 32 anos, ocorrido em 13 de novembro de 2021. O crime, classificado como homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e asfixia, aconteceu na Chácara do “Reizinho”, na zona rural do município.

Os jurados acolheram as justificativas apresentadas pelo promotor Rodrigo Mazili Marcondes, que destacou a gravidade do crime e a brutalidade do ataque. A defesa do réu foi feita pelo advogado Dr. Rodrigo Mendes Delgado, nomeado por meio da Defensoria Pública.

Segundo a sentença proferida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda, a execução da pena será imediata, em razão da gravidade do crime e da decisão soberana do Conselho de Sentença.