Bairros ficam sem água nesta terça por conta de manutenção

A GS Inima Samar realiza nesta terça-feira, 3, uma manutenção emergencial para consertar uma adutora de água localizada no cruzamento das ruas Amador Bueno e Henrique Paupitz, no bairro Palmeiras, em Araçatuba.

Em função dessa intervenção, diversos bairros poderão enfrentar interrupções no abastecimento ao longo do dia, com previsão de normalização por volta das 18h30.

Bairros que podem ser afetados: