Dupla é flagrada levando drogas para penitenciária

Dois homens que cumpriam pena no regime semiaberto foram detidos na tarde dessa segunda-feira, 2, em Mirandópolis, suspeitos de tentar introduzir drogas no sistema prisional local.

A abordagem ocorreu por volta das 16h10, no bairro Bosque Municipal, após denúncia recebida pela Polícia Militar. Os sentenciados realizavam serviços externos quando foram interceptados a bordo de um veículo oficial da Prefeitura.

Na tentativa de se livrar do flagrante, um deles jogou fora um tablete de maconha, pesando cerca de 113 gramas. Já próximo ao segundo abordado, os policiais localizaram uma sacola com mais 75 gramas do entorpecente na carroceria do veículo.