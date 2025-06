Birigui lidera geração de empregos formais na região em 2025

O Noroeste Paulista segue com desempenho sólido na geração de empregos formais em 2025. De janeiro a abril, Birigui se destacou na liderança com um saldo positivo de 2.156 vagas com carteira assinada, segundo o Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nessa segunda, 2. Logo atrás aparecem Araçatuba, com 1.931 novos postos, seguida por Andradina, com 914, e Penápolis, com 903.

Em abril, Birigui teve saldo de 552 empregos, com 2.037 admissões e 1.485 desligamentos, puxado principalmente pelos setores de serviços (305 vagas) e indústria (157). No acumulado do ano, o setor industrial lidera com 1.196 contratações, seguido por serviços (621), comércio (190), construção civil (132) e agropecuária (17).

Já Araçatuba, maior cidade da região, contabilizou 2.659 admissões e 2.238 desligamentos no mês de abril, totalizando um saldo de 421 novas vagas no mês. No acumulado do quadrimestre, a cidade ficou em segundo lugar na geração de empregos. Os destaques setoriais foram serviços, com 1.208 novas vagas, e indústria, com 530 contratações.