Judoca de Penápolis brilha em São Paulo e conquista 3° lugar

Faixa laranja e integrante do projeto social Fábrica de Campeões, Isabela treina sob a orientação das senseis Sandra Benedita da Silva e Paloma Felipe, com o apoio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Penápolis .

O Open Corinthians é conhecido por reunir centenas de talentos de todas as regiões do país e, nesta edição, bateu recorde de inscritos, com mais de 1.900 atletas em disputa.

A jovem penapolense Isabela de Oliveira Maschio, de apenas 13 anos, fez bonito na edição deste ano do Open Ajinomoto Corinthians, realizada no último dia 31 de maio, em São Paulo. Estreante no torneio, ela não se intimidou diante da forte concorrência e garantiu a medalha de bronze na categoria sub-15, peso pesado.

Mesmo sendo sua primeira participação nesse que é considerado um dos eventos mais importantes do judô nacional, Isabela mostrou garra, disciplina e talento, características que a levaram a subir ao pódio. “Foi uma experiência incrível, só os fortes chegam até aqui. Agradeço demais a todos que me apoiam, especialmente meus professores e a ProFitness, que me acolhem sem cobrar nada. É uma honra trazer mais uma medalha para minha cidade”, comemorou a atleta.

Para a sensei Sandra Benedita, a conquista é motivo de orgulho e um reflexo do trabalho coletivo. “A Isa se dedicou muito e merece esse resultado. Nosso projeto existe graças ao apoio da Secretaria de Esportes e dos pais, que não medem esforços para levar esses jovens às competições, faça chuva ou faça sol. Cada vitória como essa é a recompensa do nosso compromisso e amor pelo judô.”

O que é o Open Corinthians?

O Open Ajinomoto Corinthians é um dos torneios mais tradicionais do judô brasileiro, promovido pelo Sport Club Corinthians Paulista em parceria com a Ajinomoto do Brasil. A competição atrai atletas de todas as idades e níveis, sendo considerada uma das principais vitrines para novos talentos da modalidade. Além de promover a integração entre judocas de diversas regiões, o evento também se destaca pelo alto nível técnico e pela oportunidade de preparação para campeonatos estaduais e nacionais.